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  4. İzmir merkezli FETÖ operasyonunda Kula’dan 1 tutuklama

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda Kula’dan 1 tutuklama

22.01.2021 15:00 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli 60 ilde yürütülen ve haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, Manisa’nın Kula ilçesinde gözaltına alınan ve aktif görevde olan bir astsubay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İzmir merkezli 60 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Manisa’nın Kula ilçesinde de operasyon yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli 60 ilde yürütülen ve haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, Manisa’nın Kula ilçesinde gözaltına alınan ve aktif görevde olan bir astsubay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir merkezli 60 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Manisa’nın Kula ilçesinde de operasyon yapıldı. 133’ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 40’ının Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 65’inin Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup toplam 238 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı kapsamında, Kula’da Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde aktif görev yapan bir astsubay yakalanarak gözaltına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Y.E.K isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme heyeti tarafından tutuklanmasına karar verilen Y.E.K. Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.

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