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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 21:08 | Son Güncelleme

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir ve 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüte yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 kişiden gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada yakalama çalışmaları süren 6 firariden 3'ünün yurt dışında olduğunun tespit edildiği belirtildi.

FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli Bursa, Kütahya, Kocaeli, Muş ve Çorum'da dün düzenlenen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve ID numaraları belirlenen 25 şüpheliden 12'si yakalanmış, soruşturma kapsamında 7 kişi daha gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ izmir

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