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İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 09:51 | Son Güncelleme

 İZMİR merkezli 22 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PYD) yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 47 kişiden, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 22 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PYD) yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 47 kişiden, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik bu sabah operasyon başlattı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 47 şüpheli için İzmir merkezli 22 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 33 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında TSK'da aktif görev yapan yarbay, üsteğmen ile astsubayların da bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin, örgütün 'mahrem ağabeyleri' tarafından kent merkezindeki büfelerden kontörlü telefon hatlarından ardışık olarak arandıkları belirlendi. Operasyon kapsamında 14 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 33 gözaltıİzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı

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