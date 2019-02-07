İzmir merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı geçişleri organize ettikleri ileri sürülen 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyrukluların yasa dışı yollardan yurt dışına geçişinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir şebekeyi takibe aldı.

Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından tespit edilen 14 şüphelinin kent merkezi ile Konya'da belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı.

İki şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

