İzmir merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir ve Konya'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 8'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekiplerinin İzmir ve Konya'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan, aralarında şebekenin "emanet kasası" olduğu belirtilen Malili dansçı Boubacar D'nin (36) de bulunduğu 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Basmane'deki otel sahiplerinden Necati S. (34), Suriyeli Mohamed Al N. (21), Sudan uyruklu Ali Tahir H.İ. (51), Somali vatandaşı Ahmed M.S. (59) ile Mali uyruklu Boubacar D'nin de aralarında bulunduğu 8'i "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekiplerinin takibe aldığı şebekeye yönelik İzmir ve Konya'da 5 Şubat'ta düzenlediği operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şebekenin "emanet kasası" olduğu belirtilen Mali uyruklu Boubacar D'nin evindeki aramada, 95 bin 755 ABD doları ele geçirilmiş, çok sayıda düzensiz göçmen yakalanmıştı.

