HABER

İzmir merkezli "sahte gözlük" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 08:45 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli sahte ve kaçak gözlük operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ülke genelinde mağazaları bulunan bir firmanın yönetici ve çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Merkezi İzmir'de olan bir optik firmasının yönetici ve çalışanlarının, kaçak yollarla yurt dışından getirdikleri güneş gözlüğü, optik cam, optik çerçeve, lens, solüsyon ve tıbbi cihazlara sahte barkod ve karekod düzenleyerek piyasa sürdükleri iddiasıyla operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 10 kişi "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
İstanbul için korkutan uyarı! Suyumuz bitiyor...İstanbul için korkutan uyarı! Suyumuz bitiyor...
Kontrolden çıkan kamyonet yan devrildi Kontrolden çıkan kamyonet yan devrildi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözlük izmir sahte gözlük

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'den olay sözler: Çıplaklığa varan fotoğraflar...

Ece Erken'den olay sözler: Çıplaklığa varan fotoğraflar...

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

Bursa'da dehşet! Sopalarla bayıltana kadar dövdüler

Bursa'da dehşet! Sopalarla bayıltana kadar dövdüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ankara'da Bylock operasyonu: 39 gözaltı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

OHAL Komisyonu'nda 92 bin başvuru sonuçlandı

OHAL Komisyonu'nda 92 bin başvuru sonuçlandı

Kandilli'den İstanbul için korkutan uyarı! Suyumuz bitiyor...

İstanbul için korkutan uyarı! Suyumuz bitiyor...

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

28 Ekim pazartesi resmi tatil mi yarım gün mü? 28 Ekim pazartesi okullar tatil mi? 28-29 Ekim tatil açıklaması

28 Ekim resmi tatil mi?

Adana'da terör operasyonu! 9 gözaltı

Adana'da terör operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.