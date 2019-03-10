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İzmir merkezli tarihi eser operasyonunda 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 18:27 | Son Güncelleme

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlılardan işlemleri biten 1 astsubay, mahalle muhtarı ve 1 emekli polis tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden işlemleri biten 3 kişi tutuklandı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Çamyayla köyü Keller Arpası mevkisinde tespit edilen izinsiz kazıyla ilgili yaptığı çalışma sonucu, İzmir, Eskişehir, Ankara, Kütahya, Bursa ve Tokat'ta 12 adrese operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden işlemleri biten 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan astsubay Ç.Ş. Çam Yayla Köyü muhtarı Ali U. ve emekli polis memuru Ş.K. tutuklandı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

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