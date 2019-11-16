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İzmir merkezli terör operasyonunda 11 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 09:08 | Son Güncelleme

İZMİR ve İstanbul'da, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevinde yatan üyelerini, yapılacak açlık grevi gibi eylemlerde koordine ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İZMİR, (DHA)- İZMİR ve İstanbul'da, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevinde yatan üyelerini, yapılacak açlık grevi gibi eylemlerde koordine ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucunda İzmir'in Menemen ilçesi ve İstanbul'da belirlenen adreslere 12 Kasım'da eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 av tüfeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin, örgütün cezaevlerinde kalan üyelerini, dışarıdan koordine ederek, yapılacak açlık grevleri gibi eylemlere yönlendirdikleri tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.A., H.T., R.D., M.A., Ş.D., S.B., R.Y., M.T., M.K., İ.A.. ve H.H.D. tutuklandı. M,G. ise yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

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