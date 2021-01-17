İzmir merkezli terör operasyonunda şüpheliler adliyeye sevk edildi

İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 47 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile İzmir Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında sol terör örgütleri MLKP, TKP/ML, DSİH ve bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 33’ü MLKP, 8’i DSİH, 1’i TKP/ML ve 8’i PKK üyesi 51 şüpheliden 47’si yapılan operasyon ile yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularında susma hakkını kullandıkları ve suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü olduğu belirtilen ve MLKP terör örgütü üyeliğinden gözaltına alındığı kaydedilen O.M.’nin, Covid-19 nedeniyle karantinada olduğu, 1 şüphelinin de ameliyat için hastanede olduğu, bu şüphelilerin adliyeye yarın sevk edileceği belirtildi.

ESP Genel Başkanı da gözaltına alınlar arasında

Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, İzmir eski il başkanları Pınar Türk ile Kerim Altınmakas’ın da gözaltına alınanlar arasında bulunduğu öğrenilirken, gözaltına alınanların 2’sinin avukat, 4’ünün İzmir Büyükşehir Belediye çalışanı olduğu öğrenildi. Ayrıca, operasyon kapsamında MLKP terör örgütü ile irtibat ve iltisakı tespit edilen ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) Genel Merkezi, İzmir ve İstanbul İl Binası ile İzmir Bayraklı İlçe Bürosu, ETHA (Etkin Haber Ajansı) İstanbul İl Bürosu, BEKSAV (Bilim, Eğitim, Estetik, Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı) İstanbul İl Bürosunda arama yapılmış, aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, örgüte ait olduğu değerlendirilen doküman ve 50 bin TL paraya el konulmuştu.

MLKP terör örgütüne yönelik en büyük operasyon

Öte yandan, düzenlenen operasyonun MLKP terör örgütüne yönelik bugüne kadarki en büyük operasyon olduğu öğrenildi.

