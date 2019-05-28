İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir ve Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, İzmir ve Adana'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, bir ruhsatsız tabanca ile bir pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

