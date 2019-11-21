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İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 15:49 | Son Güncelleme

İZMİR merkezli 11 ilde yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden, örgütün lider ve yöneticisi konumunda bulunan 9'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 11 ilde yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden, örgütün lider ve yöneticisi konumunda bulunan 9'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda toplam 493 bin 830 lira ele geçirilirken, örgüt üyelerinin yasa dışı bahiste kullandıkları kredi kartlarını mangalda yaktıklarını ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı bilgesi üzerine 8 ay önce harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda İzmir merkezli 11 ilde belirlenen 58 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 126 fişek, 493 bin 830 TL para, banka/kredi kartları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon kapsamında ise aralarında örgütün lider ve yöneticisi konumunda bulunan 48 kişi gözaltına alındı.

KREDİ KARTLARINI MANGALDA YAKMIŞLAR

Uzman ekipler tarafından sorgulanan, aralarında örgütün liderlerinin de bulunduğu zanlıların verdiği ifadelerde kullandıkları yöntem de ortaya çıktı. Örgüt elemanları organize bir şekilde hareket ederek 3'üncü kişilerden temin ettikleri banka ve ödeme hesapları ile yasa dışı bahisle ilgili 35 milyon lira para akışı sağladıkları, örgüt üyelerinin aralarında kod ismi kullanarak şifreli programlar aracılığı ile koordinasyon sağladıkları, örgütün saha elemanlarınca hesaplarda toplanan paraların çekim işlemlerini gerçekleştirdikleri, toplanan paraların site yöneticilerine örgüt içerisindeki kuryeler tarafından teslim edildiği tespit edildi.

Öte yandan örgüt üyelerinin, yasa dışı bahiste kullandıkları kredi kartlarını mangalda yaktıkları da belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler '7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 38'i ise adli kontrol tedbiri ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

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