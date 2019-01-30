İzmir Metro ve İzmir Tramvayı’nda da grev kapıda

İZBAN’da günlerdir süren grevin ardından İzmir Metro ile İzmir Tramvayı çalışanları da grev hazırlığına başladı. Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, “Dün yapılan yüzde 25 teklif sendikaya değil, doğrudan işçilere yapıldı. Arkadaşlarımız bu teklifi reddetti. Henüz grev kararı yok ancak normal şartlarda bu değerlendirme sonucuna göre greve çıkılır” dedi. İzmir’de İZBAN işçilerinin başlattığı grev 24. gününe girdi. İşveren ile Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından, taraflar ara bulucu aşamasında da anlaşamayınca İzmir Metrosu ile İzmir Tramvayı çalışanları da greve hazırlanmaya başladı. İzmir Metro, Fahrettin Altay ile Bornova Evka-3 arasında 17 istasyonda hizmet verirken, İzmir Tramvayı da Karşıyaka’da Ataşehir-Alaybey ile Konak’ta Halkapınar-Fahrettin Altay arasında iki hat olarak işletiliyor. Grev hakkında açıklama yapan Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, henüz grev kararının çıkmadığını ancak işçilerin taleplerinin bu yönde olduğunu söyledi.

"Yüzde 30.55 istemiştik”

Ervüz, "Dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından yapılan yüzde 25 teklif sendikaya değil, doğrudan işçilere yapıldı. Teklif, her şey dahil yüzde 25 oranında. Arkadaşlarımız bunu değerlendirdi ve sonuç bölümünü beyan ettiler. ‘Sendikaya teklif yaptık, kabul etmediler’ diye paylaşım yapıldı. Ancak teklif sendikaya değil, doğrudan işçilere yapıldı. Salonda 300 kişi vardı, onlar tarafından da reddedildi. Biz görüşmeler esnasında her şey dahil yüzde 30.55 istemiştik. Arkadaşlar ilk değerlendirmelerini yaptılar, bu da teklifin kabul edilmemesi yönünde oldu. Farklı bir değerlendirme olursa bir daha düşünürüz. Normal şartlarda bu değerlendirme sonucuna göre greve çıkılır. Arkadaşların talebi bu yünde. Ancak henüz bir grev kararı yok” diye konuştu.

