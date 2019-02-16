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İzmir Optimum’da duygu dolu gala

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.02.2019 15:24 | Son Güncelleme

İzmir Optimum, Sevgililer Günü haftasında duygu dolu bir aşk filmine ev sahipliği yaptı.

İzmir Optimum, Sevgililer Günü haftasında duygu dolu bir aşk filmine ev sahipliği yaptı. Yılın aşk filmi ‘Bir Aşk İki Hayat’ın İzmir galasında başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Engin Akyürek sevgi seli ile karşılandı.
Türkiye’nin en başarılı dizilerinde rol alan ve ekranların en sevilen oyuncularından olan Bergüzar Korel ve Engin Akyürek bu kez beyaz perdede yılın en iddialı aşk filminde bir araya geldi. Bergüzar Korel ve Engin Akyürek ile muhteşem bir oyunculuk sergilerken yönetmen Ali Bilgin filmin ve filmin müziklerinin gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.
İzmir Optimum’da gerçekleşen filmin İzmir galası öncesinde başrol oyuncuları Bergüzar Korel, Engin Akyürek ve filmin yönetmeni Ali Bilgin söyleşide sevenleri ile bir araya geldi. Büyük ilgi gören film ekibi kendisini izlemeye gelen binlerce Optimum ziyaretçisi ile bir selfie çektirerek bu özel anı ölümsüzleştirdi. Başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Engin Akyürek daha sonra sahneden inerek sevenleri ile hasret giderdi, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

“Bu film ile içimde çiçekler açtı”
Alkışlar eşliğinde karşılanan film ekibi İzmir’de olmaktan dolayı mutlu ve umutlu olduklarını söylerken Bergüzar Korel, "Bu film ben de farklı bir etki oluşturdu. Adeta bu film ile içimde çiçekler açtı” diye konuştu.
Söyleşinin ardından oyuncular Optimum Cinemaximum salonlarında da seyircileri selamladı.

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