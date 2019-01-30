İzmir Orman Bölge Müdür Vekili ve makam şoförü taburcu oldu

İzmir’in Çeşme ilçesinde, sakız ağaçlandırma sahalarında gerçekleştirdiği incelemelerin ardından İzmir’e dönüş yolunda makam aracıyla kaza geçiren İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol ve makam şoförü Emir Kaya, tedavilerinin ardından taburcu oldu.
İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol ve makam şoförü Emir Kaya, Çeşme’de sakız ağaçlandırma sahalarında gerçekleştirdiği incelemelerin ardından İzmir’e dönüş yolunda makam aracıyla kaza geçirmişti. Şiddetli yağmur nedeniyle aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kaza sonrası Erol ve makam şoförü Kaya, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Erol ve Kaya’nın hastanedeki tedavileri tamamlandı ve taburcu oldu. İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol ve makam şoförü Emir Kaya’nın bir süre evde istirahat edeceği belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de kaza geçiren Mehmet Erol ve Emir Kaya’yı tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesinde ziyaret etmişti.
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