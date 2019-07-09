İzmir Orman Bölge Müdürü'nden 'mangal' uyarısı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, mangal ateşinden çıkan ve 100 hektar ormanlık alanın kül olduğu yangının ardından, İzmir Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol'dan piknikçilere uyarı geldi. Erol, "Piknik yapacak vatandaşlar için belirlenmiş alanlar var, buraları kullanalım. Üç beş kişinin yaktığı mangal sebebiyle milli değerimiz olan ormanlarımızı harap etmeyelim" dedi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol, Kavakdere Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan ve 100 hektarlık tarım arazisi ile ormanlık alanın kül olduğu yangının ardından uyarılarda bulundu. Erol, orman yangınlarının en büyük üç sebebinin sigara izmaritlerinin yere atılması, anız yakmak ve bilinçsizce yapılan mangallar olduğunu belirterek, "Son olarak Seferihisar ilçemizde, mangal ateşi yüzünden bir yangın çıktı. Sebebinin Kavakdere Barajı yakınlarında iki kişinin yaktığı mangal ateşi olduğu belirlendi ve bu kişiler gözaltına alındı. Piknik yapmak, eğlenmek tüm vatandaşlarımızın hakkı. Ancak bunları yaparken de uymamız gereken kurallar olduğunu unutmamamız gerekiyor. Piknik yapacak vatandaşlar için belirlenmiş mesire alanları var. Buraları kullanalım. Üç beş kişinin yaktığı mangal sebebiyle milli değerimiz olan ormanlarımızı harap etmeyelim" dedi.

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