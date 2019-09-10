İzmir, orman yangınlarına karşı tek yürek

İzmir ormanlarının küllerinden yeniden doğması için dün düzenlenen “Orman İzmir” dayanışma konserine on binlerce kişi katıldı. Kültürpark, İzmir’in tarihinde gördüğü en büyük konserlerden birine sahne oldu. Gece geç saatlere kadar süren konserde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu tablo İzmir’e bayram yaşattı” dedi.

İzmir, 18 Ağustos Pazar günü Karabağlar’da başladıktan sonra Menderes ve Seferihisar ilçelerine de sıçrayarak 5 bin hektardan daha fazla bir orman alanını etkileyen yangının yaralarını birlikte sarmak için tarihi bir organizasyona imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir ormanlarını korumak için düzenlenen “Orman İzmir” dayanışma konseri kentin işgalden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümünde ikinci bir bayram yaşattı.

“Orman olabiliriz”

9 Eylül’de İzmir’de noktalanan özgürlük mücadelesinin 97’inci yıl dönümünde dayanışma konseriyle İzmir ormanlarını koruyacak ve yeniden yeşertecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Tunç Soyer, “Bu şehrin belediye başkanı olarak, bugüne kadar birbirinden nefret eden iki ağaç hiç görmedim. Bir ormanın, diğerini katlettiğini hiç duymadım. Yeryüzünde, biz insanlardan başka birbirini esir eden canlılar olduğunu hiç işitmedim. Ağaçlar yapıyorsa, biz de yapabiliriz” diye konuştu.