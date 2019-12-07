İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu'ndan annelere özel konser

İZMİR (AA) - Otizmli çocukların oluşturduğu İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT), 176. konserini 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında annelere özel olarak verdi.

Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde Karşıyaka Belediyesinin desteğiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Otizm Dernekleri Federasyonu (ODFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Güngör, orkestra ve koronun 2013 yılında 4 otizmli öğrenciyle kurulduğunu, şimdi üye sayısının 40'a ulaştığını söyledi.

Müzikle ilgilenmelerinin otizmli öğrencilerin onların hayatlarına olumlu katkılarda bulunduğunu belirten Güngör, "Çocuklarımızın eğitim sürecinde birçok engelle karşılaşıyoruz. Son günlerde de basında yer aldığı gibi artık yuhalanma seviyelerine varan vakalar görmeye başladık. Aslında bunu toplumumuzun bir sorunu olarak düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu farkındalığı sağlarız. Herhangi bir otizmli ya da başka bir engellinin sınıflarda bulunuyor olması elbette onların gelişimi adına çok önemlidir. Otizm bıraktığınız yerde durmayan bir hastalıktır. Eğer çocuklar sosyalleşmezse ileriki yıllarda çok daha ağır vakalarla karşılaşılabilen bir hastalık." dedi.