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İzmir Otogarı'nda 34 saat sonra elektrik kesintisi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 09:17 | Son Güncelleme

İZMİR Şehirlerarası Otobüs Terminali A.Ş.'de (İZOTAŞ), yoğun yağış nedeniyle kesilen elektrik su tahliye çalışmalarının ardından 34 saat sonra verildi.　 Perşembe gününden itibaren kent genelinde etkili olan sağanak, İzmir Otogarı'nı da olumsuz etkiledi.

İzmir Otogarı'nda 34 saat sonra elektrik kesintisi sona erdi

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR Şehirlerarası Otobüs Terminali A.Ş.'de (İZOTAŞ), yoğun yağış nedeniyle kesilen elektrik su tahliye çalışmalarının ardından 34 saat sonra verildi.
Perşembe gününden itibaren kent genelinde etkili olan sağanak, İzmir Otogarı'nı da olumsuz etkiledi. 12 Ocak Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında otogarın elektriğini sağlayan trafoların bulunduğu bölümü su bastı. İZOTAŞ yetkilileri, su birikintisinden dolayı daha büyük bir felaketi engellemek için elektrik akımının kesilmesine karar verdi. Belediye ve itfaiye ekiplerinin 34 saatlik çalışmaları sonucunda trafoların bulunduğu bölümdeki suyun büyük bir kısmı boşaltıldı. Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden (TEDAŞ) gelen yetkililerin yaptıkları incelemenin ardından, otogara sabah saat 06.00 sıralarında yeniden elektrik verildi. Hayatın normale dönmesiyle, otobüs firmaları da elektronik ortamdan hizmet vermeye başladı. Elektrik kesintisi nedeniyle mağdur olan firmalar, gaz lambası ve mumlarını tezgahlarından kaldırdı.
Öte yandan, trafoların bulunduğu kısımda hala su bulunması nedeniyle itfaiye ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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İzmir Otogarı'nda 34 saat sonra elektrik kesintisi sona erdiİzmir Otogarı'nda 34 saat sonra elektrik kesintisi sona erdiİzmir Otogarı'nda 34 saat sonra elektrik kesintisi sona erdiİzmir Otogarı'nda 34 saat sonra elektrik kesintisi sona erdi

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