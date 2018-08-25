İzmir Otogarı'nda bayram dönüşü yoğunluğu

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, 9 günlük bayram tatilini şehir dışında geçirmeyi tercih edenler, evlerine dönmeye başlarken, İzmir Otogarı'nda da yoğunluk oluştu.
İzmir'de 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip yazlıklara, tatil beldelerindeki otellere ve kamp alanlarına gidenler, şehre dönmeye başladı. Geçen cumartesi gününden beri sakinliği ve tenhalığıyla dikkat çeken İzmir'de hareketlilik yeniden başladı. İzmir Otogarı'nda da buna paralel olarak yoğunluk meydana geldi. Şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs şirketleri, tatil dönüşü için ek seferler koyarken, özellikle gelen yolcu bölümünde, yanlarında birçok çuval ve bavullarla gelen yolcular, yoğunluk oluşturdu. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de şehir içi trafiğin aksamaması için önlemlerini sürdürüyor.
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