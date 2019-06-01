İzmir Otogarında Bayram Yoğunluğu

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 3 Haziran Pazartesi yarım gün ve 7 Haziran Cuma günü kamu çalışanları için idari izinli sayılacakları için dokuz güne çıkan bayram tatili başladı. Tatilin başlamasıyla birlikte İzmir otogarında büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilinin asker sevkiyatlarıyla çakışması yoğunluğu artırıyor. Yolcuların bazıları bilet bulmakta sıkıntı yaşıyor, otobüs firmaları ise talebin fazla olduğu iller için ek seferler koyuyor.

Bayram tatilini yakınlarıyla geçirmek isteyen ya da dokuz gün boyunca deniz kıyısında tatil yapmak isteyen vatandaşlar bazen hedeflerine çok dolambaçlı yollarla gitmek zorunda kalıyor. İstanbul’dan ailesiyle birlikte İzmir’e gelen Samet Gündoğdu da bunlardan biri. Gündoğdu, “Asıl amacım Fethiye’ye gitmek. Ama bayram yoğunluğu nedeniyle doğrudan Fethiye’ye bilet bulamadım. Bu yüzden İzmir’e geldim. Buradan Fethiye’ye geçeceğim” diye konuştu.

​Yolcular bilet bulmakta zorlanıyor

İstanbul’da devlet memuru olarak çalışan Funda Birkan ise çocuğuyla birlikte ailesinin yaşadığı İzmir’e geldiğini söyledi. Birkan “Bayram tatili için geldik. Oğlumla birlikte anneannesini ziyaret edeceğiz. Bilet bulmakta çok zorlandık. Uçak bileti bulamadık. Son dakikada bir otobüs bileti bulabildik” dedi.