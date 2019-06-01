İzmir Otogarında Bayram Yoğunluğu

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 3 Haziran Pazartesi yarım gün ve 7 Haziran Cuma günü kamu çalışanları için idari izinli sayılacakları için dokuz güne çıkan bayram tatili başladı. Tatilin başlamasıyla birlikte İzmir otogarında büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilinin asker sevkiyatlarıyla çakışması yoğunluğu artırıyor. Yolcuların bazıları bilet bulmakta sıkıntı yaşıyor, otobüs firmaları ise talebin fazla olduğu iller için ek seferler koyuyor.
Bayram tatilini yakınlarıyla geçirmek isteyen ya da dokuz gün boyunca deniz kıyısında tatil yapmak isteyen vatandaşlar bazen hedeflerine çok dolambaçlı yollarla gitmek zorunda kalıyor. İstanbul’dan ailesiyle birlikte İzmir’e gelen Samet Gündoğdu da bunlardan biri. Gündoğdu, “Asıl amacım Fethiye’ye gitmek. Ama bayram yoğunluğu nedeniyle doğrudan Fethiye’ye bilet bulamadım. Bu yüzden İzmir’e geldim. Buradan Fethiye’ye geçeceğim” diye konuştu.
Yolcular bilet bulmakta zorlanıyor
İstanbul’da devlet memuru olarak çalışan Funda Birkan ise çocuğuyla birlikte ailesinin yaşadığı İzmir’e geldiğini söyledi. Birkan “Bayram tatili için geldik. Oğlumla birlikte anneannesini ziyaret edeceğiz. Bilet bulmakta çok zorlandık. Uçak bileti bulamadık. Son dakikada bir otobüs bileti bulabildik” dedi.
Basketbol koçu olan Emel Yedikardeş ise çalıştırdığı takımla birlikte Samsun’daki bir turnuvadan döndüğünü söyledi: “Dönüşte sıkıntı oldu. Bilet bulamadığımız için bir gece fazladan konaklamak zorunda kaldık. Ancak dün akşam için bilet bulabildik 16 saatlik yolculuktan sonra İzmir’e ulaştık. Hepimiz çok yorgunuz.”
“Bu, otobüsçünün bayramı”
İzmir otogarı hem gelen hem de giden yolcuların yoğunluğunu yaşıyor. Gidenlerin önemli bir kısmı ise Bodrum, Antalya, Fethiye gibi deniz kıyısındaki tatil yörelerini tercih ediyor.
Yaşanan yolcu yoğunluğu otobüs firmalarını sevindiriyor. Otobüslerin dolu olarak kalktığını söyleyen firma görevlisi İsmail Karadeniz “Bayramda arabalar hep dolu. Bu, otobüsçünün bayramı. Otobüsler dolu olunca şoför de sevinir, işçi de sevinir, yazıhaneci de sevinir. Boş olursa şoför gelir yazıhaneye kızar, yazıhaneci şoföre kızar” ifadelerini kullandı.
Yaşanan yoğunluk nedeniyle yetkililer de vatandaşları terminal dışından kalkan araçlara binmemeleri konusunda uyarıyor. Yetkililer “Bir araç terminal dışından kalkıyorsa, mutlaka eksik belgesi vardır, canınızı riske atmayın” diyor.
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