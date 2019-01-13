HABER

İzmir otogarında elektrik kesintisi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 08:00 | Son Güncelleme

 İZMİR Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, sağanak nedeniyle trafoların bulunduğu bölümü su basınca, önlem amacıyla elektrikler kesildi.

İzmir otogarında elektrik kesintisi 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, sağanak nedeniyle trafoların bulunduğu bölümü su basınca, önlem amacıyla elektrikler kesildi. Suyun tahliye edilmesinin ardından otogara yeniden elektrik verilmeye başlanacağı belirtilirken, otobüs seferlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmadı.
Kent genelinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Dün saat 20.00 sıralarında sağanak nedeniyle otogara elektrik verilen trafoların bulunduğu bölümü su bastı. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali A.Ş. (İZOTAŞ) yetkilileri, güvenlik amacıyla elektriklerin kesilmesine karar verdi. Elektrikler kesilince otogar esnafı tezgahlarını aydınlatmak için ışıldak, mum ve gaz lambası gibi aydınlatıcılar kullandı. Bazı otobüs firmalarının çalışanları, elektronik ortamda yaptıkları bilet kesim işlemini elle yapmak zorunda kaldı.
Konuya ilişkin İZOTAŞ yönetiminden yapılan açıklamada, otobüs seferlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı belirtilerek, "Otogar trafolarının bulunduğu yerdeki su birikintisinden dolayı daha büyük bir felaketi engellemek için elektrik kesintisine gidildi. Söz konusu yerdeki su birikintisi İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi ekiplerince tahliye ediliyor. Suyun tahliyesinden sonra otogara elektrik yeniden verilecektir" denildi.

FOTOĞRAFL

İzmir otogarında elektrik kesintisi İzmir otogarında elektrik kesintisi

PARTNERÖnce çırılçıplak denize girdi sonra da...Önce çırılçıplak denize girdi sonra da...
Ortalığı karıştıran iddia! Tabela değiştirildi ve...Ortalığı karıştıran iddia! Tabela değiştirildi ve...
Ünlü tarihçiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktıÜnlü tarihçiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

İzmir'de engelli kadına cinsel istismar! Sanıktan şok sözler: İlişki için baskı yaptı

Her satırı iğrenç! 'Tekerlekli sandalyeden eve kucağımda...'

Niğde Ulukışla'da nüfus tabelası değişti! CHP'li vekilden olay sözler

Ortalığı karıştıran iddia! Tabela değiştirildi ve...

Tarihçi Talha Uğurluel'in 2 bin 487 FETÖ şüphelisi ile uçuş yaptığı ortaya çıktı

Ünlü tarihçiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

İstanbul'da hareketli saatler! Kovalamaca polis aracının takla atmasıyla sonlandı!

İstanbul'da hareketli saatler! Polis aracı taklalar attı!

Bir anda bırakıp kaçtı! Polis her yerde onu arıyor!

Bir anda bırakıp kaçtı! Polis her yerde onu arıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.