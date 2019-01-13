İZMİR OTOGARI'NDA ELEKTRİK KESİNTİSİ 

İZMİR'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali A.Ş.'de (İZOTAŞ) trafoların bulunduğu kısıma su bastı. Bunun üzerine, İZOTAŞ yetkilileri otogar trafolarının bulunduğu kısımdaki su birikintisinden dolayı daha büyük bir felaketi engellemek için elektrik kesintisi yapma kararı aldı.

Kent genelinde etkisini göseteren sağanak yağış, otogarı da olumsuz etkiledi. Dün saat 20.00 sıralarında sağanak yağış nedeniyle otogarın elektriğini sağlayan trafoların bulunduğu kısıma su bastı. İZOTAŞ yetkilileri, su birikintisinden dolayı daha büyük bir felaketi engellemek için elektriklerin kesilmesine karar verdi. Otogarda elektriklerin kesilmesi ise hem vatandaşların hem de esnafların mağduriyet yaşamasına neden oldu. Esnaflar tezgahlarını aydınlatmak için ışıldak, mum gibi aydınlatıcılar kullandı. İsmini vermek istemeyen bir esnaf elektriklerin uzun bir süredir olmadığını, tezgahını gaz lambasıyla aydınlatarak ürünlerini satma çalıştığını belirtti. Öte yandan, bazı otobüs firmalarının elektronik ortamda yaptıkları bilet kesim işlerini elle yapmak zorunda kaldı. Konuya ilişkin açıklama yapan İZOTAŞ Yönetimi, kentte etkili olan yağış nedeniyle trafoların bulunduğu kısımın su bastığını belirtti. Otobüs seferlerinde herhangi bir aksaklık olmadığını ifade eden İZOTAŞ Yönetimi, ?Otogar trafolarının bulunduğu yerdeki su birikintisinden dolayı daha büyük bir felaketi engellemek için elektrik kesintisine gidildi. Söz konusu yerdeki su birikintisi İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi ekiplerince tahliye ediliyor. Suyun tahliyesinden sonra otogara elektrik yeniden verilecektir" dedi.

