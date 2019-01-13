HABER

İZMİR OTOGARI'NDA ELEKTRİK KESİNTİSİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 10:02 | Son Güncelleme

İZMİR'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali  A.Ş.'de (İZOTAŞ) trafoların bulunduğu kısıma su bastı.

İZMİR'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali A.Ş.'de (İZOTAŞ) trafoların bulunduğu kısıma su bastı. Bunun üzerine, İZOTAŞ yetkilileri otogar trafolarının bulunduğu kısımdaki su birikintisinden dolayı daha büyük bir felaketi engellemek için elektrik kesintisi yapma kararı aldı.
Kent genelinde etkisini göseteren sağanak yağış, otogarı da olumsuz etkiledi. Dün saat 20.00 sıralarında sağanak yağış nedeniyle otogarın elektriğini sağlayan trafoların bulunduğu kısıma su bastı. İZOTAŞ yetkilileri, su birikintisinden dolayı daha büyük bir felaketi engellemek için elektriklerin kesilmesine karar verdi. Otogarda elektriklerin kesilmesi ise hem vatandaşların hem de esnafların mağduriyet yaşamasına neden oldu. Esnaflar tezgahlarını aydınlatmak için ışıldak, mum gibi aydınlatıcılar kullandı. İsmini vermek istemeyen bir esnaf elektriklerin uzun bir süredir olmadığını, tezgahını gaz lambasıyla aydınlatarak ürünlerini satma çalıştığını belirtti. Öte yandan, bazı otobüs firmalarının elektronik ortamda yaptıkları bilet kesim işlerini elle yapmak zorunda kaldı. Konuya ilişkin açıklama yapan İZOTAŞ Yönetimi, kentte etkili olan yağış nedeniyle trafoların bulunduğu kısımın su bastığını belirtti. Otobüs seferlerinde herhangi bir aksaklık olmadığını ifade eden İZOTAŞ Yönetimi, ?Otogar trafolarının bulunduğu yerdeki su birikintisinden dolayı daha büyük bir felaketi engellemek için elektrik kesintisine gidildi. Söz konusu yerdeki su birikintisi İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi ekiplerince tahliye ediliyor. Suyun tahliyesinden sonra otogara elektrik yeniden verilecektir" dedi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
5 gündür kapalı yolda ekiplerin kar ve tipiyle mücadalesi5 gündür kapalı yolda ekiplerin kar ve tipiyle mücadalesi
Çıldır'da karda mahsur kalanları Mehmetçik kurtardıÇıldır'da karda mahsur kalanları Mehmetçik kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

İstanbul'da bebek arası ile yürüyen kadınların arkasından yanaşarak soyuyor!

Polis onun peşinde! Bebek arabası süren kadınlara yaklaşıp...

Günlük burç yorumları 13 Ocak Pazar (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda neler var?

Fukara-Der Başkanı gözaltına alındı (Hasan Süslü kimdir?)

Fukara-Der Başkanı gözaltına alındı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

İzmir'de engelli kadına cinsel istismar! Sanıktan şok sözler: İlişki için baskı yaptı

Her satırı iğrenç! 'Tekerlekli sandalyeden eve kucağımda...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.