İzmir Otogarı'nda yangın

Davut CAN - İZMİR, (DHA) İZMİR, (DHA) İZMİR Otogarı'nda reklam panolarının olduğu bölümde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bugün saat 08.00 sıralarında, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Otogarın giriş kısmındaki reklam panolarından yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Çevrede paniğe neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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