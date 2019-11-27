İzmir Paraşüt Kulesi, prostat kanseri için mavi kravat taktı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneğinin, Astellas İlaç Türkiye’nin katkılarıyla düzenlediği etkinlik kapsamında İzmir Paraşüt Kulesi’ne, prostat kanserine dikkat çekmek için mavi kravat takıldı. Etkinlikte, Türk Hava Kurumu paraşüt hocaları, “Prostat kanserine dikkat” yazılı pankart açarak kuleden atlayış gerçekleştirdi.

İlk adımı İstanbul Galata Kulesi’nde, ikinci adımı ise Ankara Garı’nda gerçekleştirilen etkinliğin üçüncü ayağı için Türk Hava Kurumu İzmir Paraşüt Kulesi seçildi. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniğinden Doç. Dr. Tarık Salman’ın sözcü hekim olarak yer aldığı etkinlikte prostat kanserinin tanısı ve tedavisi hakkında bilgiler verilerek hastalıkla ilgili merak edilenler anlatıldı.

“Paraşüt Kulesi’nden atlamayana kız vermezler”

İzmir’de dillere yerleşmiş “Paraşüt Kulesi’nden atlamayana kız vermezler” cümlesinden hareketle erkekler için önemli bir tehlike olan prostat kanserine dikkat çekmek için İzmir Paraşüt Kulesi seçildi. Türk Hava Kurumunun paraşüt hocaları, hastalığın sembol rengi olan mavi renkli dev kravatın takıldığı kuleden “Prostat kanserine dikkat” yazılı pankart ile atlayış gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında mavi kravat, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi Türkiye’nin büyük illerinin önemli yapılarına asılarak yazılı, görsel ve sosyal medya iletişim kanallarıyla prostat kanserine dikkat çekmeye devam edecek.