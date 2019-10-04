İzmir plastik atıkları azaltmak için ilk adımı attı

Akdeniz’deki plastik kirliliğine dikkat çekmek için yola çıkan Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Yelkenlisi Blue Panda, Türkiye etkinlikleri çerçevesinde İzmir’e demir attı. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile WWF arasında “Plastik Atıksız Şehirler Ağı”na katılım protokolü imzalandı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF), Akdeniz’deki plastik kirliliğine dikkat çeken ve "Daha iyi korunan bir Akdeniz" fikrinden hareketle yola çıkan Blue Panda yelkenlisi, İzmir’e ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, doğa gündeminin en önemli sorunlarından biri olan plastik kirliliğini önleme çalışmaları kapsamında, WWF’in “Plastik Atıksız Şehirler Ağı”na katılmak için protokol imzaladı. İmza töreninde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve WWF Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar’ın yanı sıra İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe de yer aldı.

"Doğa biziz"

Araştırmaların Akdeniz’i kirleten atıkların yüzde 95’inin plastik maddelerden oluştuğunu ve bu atıkların yüzde 80’inin kara kaynaklı, yani şehirlerde üretilen atıklar olduğunu gösterdiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, protokolü imzalamadan önce yaptığı konuşmada, “Bugün, denizlerde yaşayan binlerce canlı; plastik maddelerin yaşam alanları üzerinde bıraktığı etkilerden dolayı zarar görüyor. Plastiklerin çözünmeden zamanla parçalanmasıyla oluşan mikro plastikler ise farkında bile olmadan denizel canlıların bünyelerine giriyor. Bu mikro plastik kirliliği, canlıları olumsuz yönde etkilediği gibi besin zincirinin parçası olarak denizel gıdalarla da beslenen bizler için de önemli düzeyde sağlık riski oluşturuyor. Yani doğanın bir parçası olan insan, doğadaki tüm varlıklarla beraber geleceğini yok ediyor. Oysaki doğa, insanın aynasıdır. Doğa biziz. Doğanın döngüsü, bizim kendi döngümüz” dedi.