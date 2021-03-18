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İzmir polisi, silah tacirlerini yakaladı

18.03.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, şüphe üzerine polis tarafından durdurulan araç içerisinden 6 adet ruhsatsız silah ve çeşitli silah aparatları ele geçirildi.

İzmir polisi, silah tacirlerini yakaladı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, şüphe üzerine polis tarafından durdurulan araç içerisinden 6 adet ruhsatsız silah ve çeşitli silah aparatları ele geçirildi. Şüphelilerin silahların namlu uçlarını açarak elde ettikleri kuru sıkıdan bozma tabancaların ticaretini yaptıkları belirlendi.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine ilçe merkezinde seyir halindeki bir aracı durdurdu. Ekipler tarafından yapılan kontrolde, S.Ç.’ye ait olduğu belirlenen araç içerisinden 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek ve çeşitli silah aparatları bulundu. Araç içerisinde bulunan İ.E.’ye yapılan üst aramasında da 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi.
Ruhsatsız silahlar, fişekler ve silah aparatlarına el konulurken, S.Ç. ve İ.E. de ekipler tarafından gözaltına alınarak, ifadesi için emniyete götürüldü. Şüpheliler üzerinde yapılan sorgulamada, ele geçirilen silahların namlu uçlarının açılarak, kuru sıkıdan bozma tabanca olarak piyasaya sürüleceği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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