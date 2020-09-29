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  4. İzmir polisinden 19 ayrı uyuşturucu baskınları: 22 kişi tutuklandı

İzmir polisinden 19 ayrı uyuşturucu baskınları: 22 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 10:43 | Son Güncelleme

İzmir polisi, kent genelinde 19 ayrı operasyona imza atarak uyuşturucu tacirlerine göz açtırmazken, baskınlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 42 şüpheli yakalandı.

İzmir polisi, kent genelinde 19 ayrı operasyona imza atarak uyuşturucu tacirlerine göz açtırmazken, baskınlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 42 şüpheli yakalandı. 42 şüpheliden 22’sinin tutuklandığı operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabancalarda ele geçirildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yaptı. Bu kapsamda ekipler, 19 ayrı operasyona imza attı. Yapılan operasyonlarda, 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yine baskınlarda; çok sayıda uyuşturucu maddeler, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet av tüfeği ile 221 adet mermi-fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 42 kişiden 22’si ise mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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