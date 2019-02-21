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İzmir Rumeli Balkan Platformundan CHP'ye protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 18:42 | Son Güncelleme

Platform üyeleri, Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklandıktan sonra ismi seçim kuruluna verilmeyen Suat Nezir'e destek amacıyla CHP İzmir İl Başkanlığı binasının önüne siyah çelenk bıraktı - İzmir Balkan Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Savaşan: - "Tek ve vazgeçilmez adayımız Suat Nezir'dir ve sonuna kadar arkasındayız. Kaybeden Nezir değil, kaybedilen Balkan-Rumeli camiası olacaktır" - "Birtakım ayak oyunlarıyla yapılan aday değişikliğini ahlaki ve onurlu bulmuyoruz"

İZMİR (AA) - İzmir'de, Rumeli Balkan Platformuna üye dernekler, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklanan ancak ismi seçim kurulan teslim edilmeyen Suat Nezir'e destek amacıyla partinin İzmir İl Başkanlığı'na siyah çelenk bıraktı.

Grup adına basın mensuplarına açıklama yapan İzmir Balkan Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Savaşan, Nezir'in, parti meclisi tarafında Buca Belediye Başkan Adayı olarak açıklandığını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Buca halkına emanet edildiğini söyledi.

CHP Genel Merkezi'nin hiçbir gerekçe göstermeden Nezir'i yerine başka bir adayın ismini ilçe seçim kuruluna teslim ettiğini anımsatan Savaşan, "Böyle bir olay, Türk siyasi tarihinde görülmüş değildir. Birtakım ayak oyunlarıyla yapılan aday değişikliğini ahlaki ve onurlu bulmuyoruz. CHP İl Başkanı'nın açıklamaları ve tavrı Nezir'i, tüm Bucalıları ve Balkan Rumeli camiasını kırmış ve rencide etmiştir." diye konuştu.

Savaşan, hemşehrileri Nezir'in şaibesiz, düzgün, partisine bağlı bir insan olduğunu dile getirdi. CHP Genel Merkezi'ne seslenen Savaşan, şunları söyledi:

"Aklıselimin galip gelip derhal bu yanlıştan dönülmesini bekliyoruz. Aksi halde camiamız tepkisiz kalmayacaktır. Bu yara kendisi de bir Balkanlı olan Ulu önder Atatürk'ün kurduğu CHP'ye de büyük zarar verecektir. Tek ve vazgeçilmez adayımız Suat Nezir'dir ve sonuna kadar arkasındayız. Kaybeden Nezir değil, kaybedilen Balkan-Rumeli camiası olacaktır."

Savaşan, konuşmasının ardından dernek üyeleriyle siyah çelengi CHP İzmir İl Başkanlığı önüne bıraktı.

Polisin, binanın ana giriş kapısının önünde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Buca CHP siyah çelenk

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