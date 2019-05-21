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İzmir Rüştü Ünsal PMYO'da 17. Dönem Mezuniyet Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 18:25 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya: - "Bugün mesleki eğitim ve öğretimini başarıyla bitiren, gözleri vatan sevgisiyle dolu sizlere, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına güzel vatanımızı, milletimizin huzurunu, malını, canını emanet edeceğiz"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Bugün mesleki eğitim ve öğretimini başarıyla bitiren, gözleri vatan sevgisiyle dolu sizlere, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına güzel vatanımızı, milletimizin huzurunu, malını, canını emanet edeceğiz." ifadesini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uzunkaya, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'nda (PMYO) düzenlenen 17'nci Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Türk Polis Teşkilatı'nın, 174 yıllık şan, şeref ve kahramanlıklarla dolu tarihiyle aziz Türk milletinin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin yorulmadan, usanmadan görev yapmaya devam ettiğini belirten Uzunkaya, "Bu ulvi vazifeyi yerine getirirken şüphesiz ki en büyük pay, devletine sadık, milletine bağlı, iyi yetiştirilmiş, vazifesi uğruna gerektiğinde yardan da serden de vazgeçebilen kahraman polislerimize aittir." değerlendirmesini yaptı.

Yeni mezunlara da seslenen Celal Uzunkaya, şöyle devam etti:

"Bugün mesleki eğitim ve öğretimini başarıyla bitiren, gözleri vatan sevgisiyle dolu sizlere, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına güzel vatanımızı, milletimizin huzurunu, malını, canını emanet edeceğiz. Sizlere kahramanlığın timsali şehitlerimizin ve kıymetli gazilerimizin, aziz hatıralarıyla ilmek ilmek işlenen bu şanlı üniformayı, bu onurlu mesleği emanet ediyoruz. Katılacağınız saflar vazifesini namus bilip makamların en büyüğü ve müjdelenmişi olan şehadet mertebesine koşanların ruhuyla ve terbiyesiyle yoğrulmuştur."

Konuşmaların ardından dereceye giren ilk üç öğrenciye, protokol üyelerince hediyeleri verildi. 423 öğrenci yemin töreninin ardından kep fırlattı.

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