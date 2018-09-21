İzmir Saat Kulesi mor ışıkla aydınlatıldı

İZMİR (AA) - İzmir Saat Kulesi, alzaymır hastalığına dikkati çekmek amacıyla, hastalığın farkındalık rengi olan mor ışıkla aydınlatıldı.
Konak Meydanı'nda yer alan İzmir Saat Kulesi, "21 Eylül Dünya Alzaymır Günü" dolayısıyla mor renkle ışıklandırıldı.
Gün nedeniyle Geriatri Bilimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık ve dernek üyeleri saat kulesinin önünde basın açıklaması yaptı.
Işık, 21 Eylül tarihinin uzun yıllardır hastalığa dikkati çekmek için "Dünya Alzheimer Günü" olarak kutlandığını söyledi.
Bugüne özel olarak İzmir Saat Kulesi'nin hastalığın evrensel rengi olan mor renkle ışıklandırıldığını aktaran Ahmet Turan Işık, "İzmir bu konuda farkını bir kez daha ortaya koydu. Alzaymır yıkıcı bir hastalık. Beraberinde enfeksiyonları, beslenme problemlerini oluşturuyor. Bu yılki pankartlarımızda, bu hastalarda enfeksiyon riskini önlemek için zatürre aşısının önemine dikkati çekiyoruz." dedi.
Işık, alzaymır hastalığında erken tanının çok önemli olduğunu, hastalıktan korunmak için yapılması gereken en önemli şeyin sağlıklı yaşlanmak olduğunu ifade etti.
Bazı vatandaşların mor renge bürünen İzmir Saat Kulesi'nin fotoğraflarını çektiği görüldü.
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