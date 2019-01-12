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İzmir sağanak yağışa teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 06:49 | Son Güncelleme

İzmir’de birkaç gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar dereye döndü, ağaçlar devrildi. Yaşanan olaylarda yaralı veya can kaybı yaşanmadı.

İzmir'de devam eden şiddetli yağış araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiledi. Kentte iki gündür etkili olan sağanak, bazı sokaklarda su baskınlarına yol açtı.

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Konak ilçesine bağlı Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan 2844 Sokak'taki Yunuslar Alt Geçidi yağmur nedeniyle ulaşıma kapandı. Alt geçidin kapandığını fark etmeyen bir sürücü, su birikintisinde kalan otomobilini bırakıp gitti.

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Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde de sağanak yüzünden bazı araçların su birikintilerinde kaldığı görüldü. Kimi araç sahipleri kendi imkanlarıyla otomobillerini kurtardı. Diğer araçlar ise çekici yardımıyla su birikintilerinin içinden çıkarıldı.

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Karşıyaka ilçesi Nebil Susup Sokağı'nda toprağı gevşeyen çam ağacı park halindeki üç otomobilin üzerlerine devrilerek hasar görmelerine neden oldu. Ağaç, itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir sağanak yağış

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