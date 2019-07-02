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İzmir sahillerinde atlı denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 15:02 | Son Güncelleme

İZMİR'de, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği sahiller ile Efes Antik Kenti'nde, jandarmanın atlı timleri güvenlik denetimlerine başladı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği sahiller ile Efes Antik Kenti'nde, jandarmanın atlı timleri güvenlik denetimlerine başladı. Atlı timlerin yaz sonuna kadar görev başında olacağı bildirildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde eğitimleri tamamlanan 'Aslanbey' ve 'Pamir' isimli atlar, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerce tercih edilen Seferihisar, Gümüldür, Ürkmez ve Özdere sahilleri ile Efes Antik Kenti'nde yapılan güvenlik denetimlerinde görevlendirildi. Binicileri sahil boyunca devriye gezip, olası hırsızlık, taciz gibi olaylara müdahale ederken, atlar ise tatilcilerin ilgi odağı oldu. Birçok tatilci, atları sevip yiyecek verirken, onlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Uygulamanın yaz sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

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