HABER

İzmir sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 16:17 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden İzmir'de, başta Çeşme olmak üzere kıyı şeridindeki ilçelerde yoğunluk yaşanıyor - ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir: - "Özellikle bugün itibarıyla bütün oteller, restoranlar ve ilçedeki beachler yüzde 100 doluluğa ulaştı"

İZMİR (AA) - Kurban Bayramı tatillerini İzmir'de geçirmek isteyenler, başta Çeşme olmak üzere kıyı şeridindeki ilçelerde yoğunluk oluşturdu.

İzmir'in Çeşme, Foça, Dikili, Seferihisar, Karaburun, Urla ve Menderes gibi kıyı şeridindeki ilçelerinde sahiller, yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Özellikle İzmir ve çevre illerden günübirlik gelenler, bu ilçelerde yoğunluk oluşturdu.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, bayramların her zaman tatili hatırlattığını, "tatil" denilince de akla Çeşme, Bodrum gibi yerlerin geldiğini söyledi.

İlçede bu bayram da yoğunluk yaşandığını anlatan Demir, "Özellikle bugün itibarıyla bütün oteller, restoranlar ve ilçedeki beachler yüzde 100 doluluğa ulaştı. Yollarda trafik yoğunluğu da dikkati çekiyor. Şehirlerde kimse kalmamış, herkes buraya gelmiş, gayet güzel." diye konuştu.

Demir, "Çeşme'de İzmirlilerin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerimiz var. Artık Avrupa ve Uzak Doğu'dan turist sayısında da artış var. Bunu çoğaltmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

- "Çok memnun kaldık"

Tatilini Çeşme'de geçiren Mert Özsobeler, dün İstanbul'dan yola çıkıp bugün ilçeye geldiklerini söyledi.

Ilıca Plajı'nın çok güzel olduğunu kaydeden Özsobeler, "Çok beğendik, çok memnun kaldık. Kalabalık ama deniz çok temiz." dedi.

Mücahit Haşimler ise bayramın ilk günü kurban kestiklerini ve akraba ziyaretleri yaptıklarını belirterek, "Ilıca Plajı'na ilk kez geldim. Çok beğendim. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Plaj malzemeleri satan Pehlivan Halisdemir de rüzgara rağmen sahilin çok kalabalık olduğunu kaydetti.

İzmir sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

- Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden İzmir'de, başta Çeşme olmak üzere kıyı şeridindeki ilçelerde yoğunluk yaşanıyor - ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir: - "Özellikle bugün itibarıyla bütün oteller, restoranlar ve ilçedeki beachler yüzde 100 doluluğa ulaş

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu

İzmir'de bayram yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayram doluluk sahil Tatil

En Çok Okunan Haberler

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya’da TIR'dan caddeye döküldü! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

Kapadokya'ya bayramda yoğun ilgi

Kapadokya'ya turist akını

Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da

ABD'li askerler Şanlıurfa'da

Burgazada ve Balıkesir'de peş peşe yangın! Ekipler olay yerinde

Ormanlık alanlar yanıyor! Ekipler sevk edildi

Küçük çocuğa kan donduran işkence! Öğretmen anne ve sevgilisi tutuklandı

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.