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İZMİR SAHUR VAKTİ İMSAKİYE 2022 - Ramazan'ın ikinci gününde İzmir'de sahur saat kaçta?

02.04.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir sahur vakti... 11 ayın sultanı Ramazan ayı sebebiyle bu gece sece sahura kalkacak olan İzmirliler sahurun saat kaçta olduğunu merak ediyor. Oruç tutmak için sahura kalkanların dikkat etmesi gereken bir diğer konu da niyet etmektir. Niyetsiz oruç sahih değildir. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ilin iftar ve sahur saatlerini geçtiğimiz günlerde yayınladı. İşte il il sahur vakti saatleri...

İZMİR SAHUR VAKTİ İMSAKİYE 2022 - Ramazan'ın ikinci gününde İzmir'de sahur saat kaçta?

İzmir sahur vakti... On bir ayın sultanı Ramazan'ın ikinci orucu için gece sahura kalkılacak vatandaşlar İzmir'de sahurun saat kaçta olduğunu merak ediyor. İlk imsak bugün saat 04.12'de Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da 18.36'da Iğdır ve Hakkari'de yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak saat 05:23'te İzmir'de olacak, son iftar ise 19:47'de Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.

ramaza

İZMİR'DE SAHUR SAAT KAÇTA?

İzmir'de sahuk vakti 05.23'de, iftar ise saat 19:43'de açılacak. İstanbul'da ise sahur 05:10'da, iftar 19:37'te, Ankara'da sahur 04.57'de, iftar 19.21'de açılacak.

DİYANET'TEN İMSAKİYE AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, Hicri takvimdeki 12 ayı ifade eden "kameri ay"ları belirlemek için yapılan hesaplamada, Ay'ın Dünya etrafında döndüğü sürenin esas alındığını ve "içtima ile rüyet" kriterlerinin kullanıldığını anlattı.

İşlek, "İçtima"nın Dünya, Ay ve Güneş'in aynı doğrultu üzerinde bulunmasını, "rüyet"in ise Ay'ın Dünya etrafındaki hareketine devam ederken içtima konumundan 8 derece açılmasını ifade ettiğini belirtti.

Bu hesaplamadan hareketle bu yıl ramazan ayında içtimanın Greenwich saatiyle 1 Nisan Cuma günü saat 06.25'te, rüyetin ise aynı gün saat 21.21'de yaşanacağını belirten İşlek, "Dolayısıyla 2 Nisan Cumartesi günü ramazan ayının birinci günü oluyor" dedi.

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Ramazan iftar
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