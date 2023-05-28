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İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2023: 28 Mayıs 2023 İzmir Cumhurbaşkanı Seçim sonuçları oy oranları saat kaçta açıklanacak?

27.05.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir seçim sonuçları, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri ile birlikte gündem oldu. İzmir seçim sonuçlarını merak eden kullanıcılar şimdiden araştırmalarına başladı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında geçecek oylamada kazanan taraf Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Oy verme işlemlerinin başlamasıyla cumhurbaşkanı seçimleri aramaları da hız kazandı. Peki, 28 Mayıs 2023 İzmir Cumhurbaşkanı Seçim sonuçları oy oranları saat kaçta açıklanacak? Seçim sonuçları anbean Mynet.com'da olacak!

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2023: 28 Mayıs 2023 İzmir Cumhurbaşkanı Seçim sonuçları oy oranları saat kaçta açıklanacak?

İzmir seçim sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 28 Mayıs Pazar günü 81 ilde yapılacak olan Cumhurbaşkanıseçimleri için geri sayım sona erdi. Vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı. Ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kurulacak. İzmir'in ilçeleri olan Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla seçim sonuçları da merak edilen konular arasında yerini aldı. 60 milyondan fazla seçmenin oy kullanacağı Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçları anbean Mynet.com’dan canlı takip edilecek. İşte seçim sonuçları takip ekranı...

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy verme işleminin tamamlanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı seçim sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek.

Haberimiz içerisinden oy oranlarına, açılan sandık sayısı oranına anbean ulaşabileceksiniz.

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27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat sürecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.
Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasakları gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

OYLAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ OLACAK?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak.
Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.
Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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