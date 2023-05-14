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İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekili İZMİR seçim sonuçları Mynet.com'da olacak!

14.05.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir seçim sonuçları, oy kullanan seçmenler tarafından merak edildi. 14 Mayıs Pazar günü tüm yurtta oy verme işlemleri gerçekleşecek. Oylar, 08:00 - 17:00 saatleri arasında kullanılabilecek. İzmir'de ikamet eden vatandaşların gündeminde seçim sonuçları yer aldı. Peki, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekili İZMİR seçim sonuçları Mynet.com'da olacak!

İzmir seçim sonuçları oy oranları 14 Mayıs 2023 Pazar günü itibariyle sorgulanmaya başladı. İzmir'in ilçeleri olan Çeşme, Aliağa, Bayraklı ve Bornova seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan İzmir seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. 14 Mayıs 2023 İzmir seçim sonuçları Mynet.com'da olacak.

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21:00'den sonra açıklanmaya başlayacak. İzmir seçim sonuçları ve oy oranlarının da belirlenen saatlerde açıklanması bekleniyor.

seçim sandık

İzmir'in ilçeleri olan Aliağa seçim sonuçları, Balçova seçim sonuçları, Bayındır seçim sonuçları, Bayraklı seçim sonuçları, Bergama seçim sonuçları, Beydağ seçim sonuçları, Bornova seçim sonuçları, Buca seçim sonuçları, Çeşme seçim sonuçları, Çiğli seçim sonuçları, Dikili seçim sonuçları, Foça seçim sonuçları, Gaziemir seçim sonuçları, Güzelbahçe seçim sonuçları, Karabağlar seçim sonuçları, Karaburun seçim sonuçları, Karşıyaka seçim sonuçları, Kemalpaşa seçim sonuçları, Kınık seçim sonuçları, Kiraz seçim sonuçları, Konak seçim sonuçları, Menderes seçim sonuçları, Menemen seçim sonuçları, Narlıdere seçim sonuçları, Ödemiş seçim sonuçları, Seferihisar seçim sonuçları, Selçuk seçim sonuçları, Tire seçim sonuçları, Torbalı seçim sonuçları, Urla seçim sonuçları Mynet.com'da yer alacak.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

seçim sandık görevli

GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

oy kullanmak seçim sandığı

14 MAYIS OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08:00'de başlayacak ve 17:00'de sona erecek.

seçim sandık görevlisi

HANGİ OKUL VE SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

Seçmen kaydı sorgulama işlemi, hem YSK hem de E devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebiliyor, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini öğrenebiliyorlar.

seçim zarfı

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

Seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilir. Fakat vatandaşlar, hangi sandıkta oy kullanacakları seçmen kağıdında yazılı olduğu için e-devlet üzerinden nerede oy kullanacaklarını öğrenmelidir.


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