İzmir Seferhisar'daki yangında bilanço ağır: 58 araç yandı, 2 milyon TL’nin üstünde hasar var

Yangının çıktığı bölgeye gelen bazı vatandaşlar, gördükleri tablo karşısından şaşkınlık yaşadı. Yangındaki hasar tespit çalışmaları devam ederken, toplam zararın en 2 milyon liranın üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemediği ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

ARACI YANAN VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU

Yanan aracını kaldırmak için bölgeye gelen araç sahibi Zafer Pekgöz (53), oğlunun aracıyla hafta sonu tatilini değerlendirmek için plaja geldiğini, diğer vatandaşlar gibi aracını yol kenarından bulunan araziye park ettiğini söyledi. Pekgöz, "Oğlum denize giremeden dumanların yükseldiği görüyor ve hemen koşarak geliyor. Geldiklerinde araçların yandığını görüyor, bütün araçlar alev almış. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdik. Mağdur olduk. Aracımın kaskosu ve sigortası var. Oğlum buradan emniyete gidip ifade vermiş. Ben de bugün gelip kasko şirketiyle görüştüm ve çekici talep ettim. Aracı alıp götüreceğiz. Hem bizim için hem de devletimiz için bu araçlar bir gelir. Önlemlerin arttırılmasını istiyoruz” dedi.