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İzmir sele teslim

02.02.2021 10:08 | Son Güncelleme:
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İzmir’de gece saatlerinden itibaren süren sağanak yağış nedeniyle bir çok ilçede sel meydana geldi.

İzmir’de gece saatlerinden itibaren süren sağanak yağış nedeniyle bir çok ilçede sel meydana geldi. Kentin en işlek caddeleri ve sokaklar göle döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İzmir ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren süren sağanak yağış sürüyor. Sağanak yağış nedeniyle İzmir’in bir çok ilçesinde evleri ve iş yerlerini su basarken, kentin en işlek caddeleri de göle döndü.

Vatandaşlara evden çıkmayın uyarısı yapıldı
Öte yandan sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, bir çok caddeyi su basmasından ötürü toplu ulaşım kullanamadı. Özel araçlarıyla işe gitmeye çalışan bir çok vatandaş da sel sularında mahsur kaldı. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaşanan afete ilişkin açıklama yaptı. Başkan Soyer, "İzmirimiz gece başlayan ve şiddetini artıran olağanüstü yağışla adeta afete maruz kaldı. İlçelerimizin ardından merkezde de dereler taştı. Ekiplerimiz gece boyu teyakkuzdaydı, şu anda da görevinin başında. Zorunlu olmayan hemşehrilerimizin sabah trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz. Bugün Dikili’de yapacağımız muhtarlar toplantısı ve inceleme programımızı erteledim. İzmir’de çok şiddetli yağmurda oluşan su baskınlarına müdahale eden ekiplerimizi koordine etmek üzere Afet Koordinasyon Merkezi’ndeyim. Birlikte bu afeti de aşacağız. Çok şiddetli yağmurda Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzıssıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya derelerinde yer yer taşmalar var. Bu yüzden bazı cadde ve sokaklar olumsuz etkileniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında. Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın" dedi.

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