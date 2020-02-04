İzmir Şirinyer Hipodromu'nda atına şiddet gösteren sahibe ceza geliyor

İzmir Şirinyer Hipodromu'nda yaşanan olayla ilgili yetkililerden alınan bilgiye göre ata şiddet uygulayan kişinin atın sahibi M.B. olduğu iddia edilirken, Can Dadaş isimli safkanın M.B.'nin eşi S.B. üzerine kayıtlı olduğu belirtildi.

TJK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eyerleme mahallinde Can Dadaş isimli safkana ilgilisi tarafından yapılan kabul edilemez derecedeki sert muamele, kulübümüz ve atçılık camiası tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır. Kulübümüz, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan ve yarışların kurallarına göre yönetilmesini sağlayan Yarış Komiserleri ile temas halinde olup, Can Dadaş'ın ilgilisine Yarış Yönetmeliği'ne uygun şekilde gereken en ağır cezanın verilmesi noktasında konunun takipçisidir."

SUÇ DUYURUSU SÜRECİ



"Atın ilgilisine verilecek olan cezaya karar verildiğinde, kamuoyunu aydınlatmaya yönelik açıklama kulübümüz tarafından en kısa sürede yapılacaktır. Ek olarak kulübümüz tarafından söz konusu şahıs hakkında Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde suç duyurusunda bulunmak için gerekli sürecin başlatıldığını da kamuoyunun bilgisine önemle sunarız. 'Şiddete karşı ayağa kalk' sloganı ile her türlü şiddete karşı seferberlik ilan etmiş bir kurum olarak, benzer üzücü olayların tekrar yaşanmaması için şiddetin karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ayrıca belirtiriz."