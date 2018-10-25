İzmir Sokaklarında Balkan Ezgileri

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festivale Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan katılıyor. Yüzyıllar boyunca birbiriyle savaşan ülkelerin folklor ekipleri, bu kez müziğin ve ritmin kardeşliğinde barış mesajı veriyor.

“İzmir bir Balkan şehridir”

Balkan ülkeleri arasında kardeşliği güçlendirmeyi amaçlayan festival, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle başladı. Ardından ekipler kortej halinde Gündoğdu Meydanı’na yürüdü. Burada konuk ülkeler kendi halk danslarından örnekler sundu.

Gösteriler özellikle Balkan kökenli İzmirliler tarafından ilgiyle izlendi. İzmir Rumeli Kadınları Derneği Başkanı Gülay Şengül, kendi ailesinin de Girit ve Selanik kökenli olduğunu belirterek, “Kültürlerimiz çok benziyor birbirine. Zamanında ailelerimiz değişik nedenlerle gelmiş oradan. İzmir bir Balkan şehridir, herkes bilir. İzmir’in yüzde 70’ini Balkanlılar oluşturuyor. Bu yüzden İzmir’in bu festivale sahip çıkması kadar doğal bir şey göremiyorum” diye konuştu.