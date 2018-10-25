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İzmir Sokaklarında Balkan Ezgileri

25.10.2018 18:48 | Son Güncelleme

11 Balkan ülkesinin halk dansları ekipleri İzmir’de buluştu. Üç gün sürecek 13. Balkanlılar Halk Dansları Festivali boyunca, ekipler İzmir’in farklı bölgelerinde gösteriler yapacak

İzmir Sokaklarında Balkan Ezgileri

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festivale Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan katılıyor. Yüzyıllar boyunca birbiriyle savaşan ülkelerin folklor ekipleri, bu kez müziğin ve ritmin kardeşliğinde barış mesajı veriyor.

“İzmir bir Balkan şehridir”

Balkan ülkeleri arasında kardeşliği güçlendirmeyi amaçlayan festival, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle başladı. Ardından ekipler kortej halinde Gündoğdu Meydanı’na yürüdü. Burada konuk ülkeler kendi halk danslarından örnekler sundu.

Gösteriler özellikle Balkan kökenli İzmirliler tarafından ilgiyle izlendi. İzmir Rumeli Kadınları Derneği Başkanı Gülay Şengül, kendi ailesinin de Girit ve Selanik kökenli olduğunu belirterek, “Kültürlerimiz çok benziyor birbirine. Zamanında ailelerimiz değişik nedenlerle gelmiş oradan. İzmir bir Balkan şehridir, herkes bilir. İzmir’in yüzde 70’ini Balkanlılar oluşturuyor. Bu yüzden İzmir’in bu festivale sahip çıkması kadar doğal bir şey göremiyorum” diye konuştu.

Festival Atatürk’ün talimatıyla başlamıştı

11 Balkan ülkesinin dansçıları, 26 Ekim’e kadar Gündoğdu Meydanı, Çiğli Kasaplar Meydanı, Bornova Çamdibi Atatürk Parkı, Buca Kasaplar Meydanı ve Gaziemir Sarnıç Cumhuriyet Meydanı’nda gösteriler sergileyecek.

Balkanlılar Halk Dansları Festivali ilk olarak 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifiyle İstanbul’da Beylerbeyi Sarayı’nda düzenlenmişti. İkincisi 1936’da yapılan festival, Dünya Savaşı’nın araya girmesiyle unutulmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2006 yılında yeniden canlandırılan festival, 10 yıldır aralıksız düzenleniyor.

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