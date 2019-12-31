İzmir Tabip Odası Başkanı Obuz'dan Torbalı'daki cinayetlere ilişkin açıklama:

İZMİR (AA) - İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşini silahla öldüren zanlının, doktor Harun Gülcemal'in daha önce verdiği "beyaz kod"la ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Obuz, İzmir Tabip Odasında düzenlediği basın toplantısında, sağlıkta yaşadıkları şiddetin, dünyada ve Türkiye'deki şiddet ikliminden bağımsız olmadığını ifade etti.

Torbalı'da öldürülen meslektaşları Mehmet Park ve doktor Harun Gülcemal'ın eşi Hatice Gülcemal'in vefatlarının kendilerini çok üzdüğünü ifade eden Obuz, şu değerlendirmede bulundu:

"Torbalı'daki olayın faillerinin hak ettikleri cezalara çarptırılacağına inanıyoruz. Eşi öldürülen Harun Gülcemal, daha önce yaşadığı şiddetin ardından 'beyaz kod' vermişti ama o bu cinayeti işleyen kişi değil. Biz bu olayı takip etmiştik. Hekim arkadaşımız bize başvurmuştu."

Kendilerine yönelik şiddetin farkında olduklarını dile getiren Obuz, bunun sadece sağlık ortamında değil hayatın her alanında herkese yönelebileceğini sözlerine ekledi.