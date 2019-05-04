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İzmir Tabip Odası ve SES'ten hapis cezası tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 15:28 | Son Güncelleme

İZMİR Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, Türk Tabipleri Birliği'nin 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi üyesi 11 kişiye verilen 1'er yıl 8'er ay hapis cezasına tepki gösterdi.

İzmir Tabip Odası ve SES'ten hapis cezası tepkisi

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, Türk Tabipleri Birliği'nin 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi üyesi 11 kişiye verilen 1'er yıl 8'er ay hapis cezasına tepki gösterdi.
Türk Tabipleri Birliği 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi'nin 11 üyesi hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı sırasında 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' başlıklı açıklamaları nedeniyle Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada dün karar verildi. Mahkeme, 11 sanığı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 1'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan Dr. Hande Arpat'a ise, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'terör örgütü propagandası’ yapmak' suçundan ayrıca 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.
Bu karara, İzmir Tabip Odası ile SES İzmir Şubesi, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yaparak tepki gösterdi. Basın açıklamasına CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da destek verdi. Topluluk, açıklamanın ardından dağıldı.

FOTOĞRAFLI

İzmir Tabip Odası ve SES'ten hapis cezası tepkisiİzmir Tabip Odası ve SES'ten hapis cezası tepkisiİzmir Tabip Odası ve SES'ten hapis cezası tepkisiİzmir Tabip Odası ve SES'ten hapis cezası tepkisi

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