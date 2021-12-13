HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir Tabip Odası'ndan Omicron uyarısı

İzmir Tabip Odası'ndan Omicron uyarısı

13.12.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omicron varyantının Türkiye'de de görülmesi üzerine İzmir Tabip Odası önlemlerin artılması gerektiğini belirterek, testlerin yaygınlaştırılmasını ve aşılama oranının yükseltilmesini talep etti.

İzmir Tabip Odası'ndan Omicron uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de tespit edilen altı Omicron vakasından beşinin İzmir'de tespit edildiğini açıklaması üzerine İzmir Tabip Odası daha bulaşıcı olduğu belirtilen bu yeni varyanta karşı önlem alınması yönünde uyarıda bulundu.

İzmir Tabip Odası'nın internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, omicron varyantının klinik seyri, bulaşıcılığı ve bağışıklıktan kaçabilme yeteneği konularındaki bilgilerin hala kısıtlı olduğuna dikkat çekilerek, "ilk izlenimlerin hızlı bir yayılım gösterdiği, ancak antikorları olan kişilerdeki klinik seyrinin deltaya kıyasla daha hafif olabileceği şeklinde olduğu" vurgulandı.

Yapılan çalışmaların iyileşenlerde, aşı olanlarda ya da üçüncü doz uygulamaları ile elde edilen antikorların omikrona karşı aktivitelerini bir ölçüye kadar koruduklarını gösterdiğine işaret edilen açıklamada, "Deltaya karşı 6 kata kadar daha bulaşıcı olduğu hesaplanan omikronun toplumdaki yayılımının, antikorlardan kaçma yeteneğiyle kolaylaşabileceği öngörülmektedir" denildi.

Sekiz maddelik önlem listesi

İzmir Tabip Odası yönetim kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, mevcut gelişmelerin Omicron varyantının tetikleyeceği yeni bir dalgaya neden olabileceğine işaret edilerek şu önerilerde bulunuldu:

- Kamuya açık ortamlarda maske, mesafe, hijyen başta olmak üzere kişisel korunma önlemlerine uyumun denetimi artırılmalı.

- Kontrolsuz kalabalıkların oluşumuna yönelik önlemler alınmalı. Çalışma ortamları, sosyal etkinlikler, toplu taşımda bu önlemlere uyum denetimi sağlanmalı.

- Kapalı ve kalabalık ortamlara girmek isteyen 18 yaş üzeri yetişkinlerin Covid-19’a karşı yeterli düzeyde bağışık olduğunu gösteren bir sistem oluşturulmalı.

- Vakaların erken saptanmasına yönelik olarak yaygın test yapılması ve hızlı antijen testleri uygulamaya sokulmalı.

- Pozitif vakaların sağlıklı olanlardan ayrılması ve yakın temaslıların gerçekten tespiti ve karantinaya alınarak izlenmesi için ciddi bir filyasyon sistemi oluşturulmalı, bu uygulamalar için sağlık çalışanları desteklenmeli.

- Virüs yayılımının hızının kesilmesi ve özellikle ağır hastalıktan korunmayı sağlamak için aşılama oranları yükseltilmeli. Aşı olmayanlara yönelik çabalar arttırılmalı, eksik aşılar tamamlanmalı ve hatırlatma dozları yapılmalı.

- Özellikle risk altında olan özel gruplar yeniden belirlenerek koruma altına alınmalı.

- Salgının toplumun tüm bileşenlerini içerecek şekilde koordinasyon içinde yönetilebilmesi için planlama, uygulama, denetleme ve değerlendirme çalışmalarına başta sağlık olmak üzere ilgili tüm meslek ve emek örgütleri ile akademisyenler dahil edilmeli.

Toplam altı Omicron vakası

TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar toplam altı vakamız tespit edildi, biri İstanbul'da beşi İzmir'de olmak üzere. Bu altı vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar" demişti.

Bakan Koca, "Omicron varyantıyla ilgili vatandaşımız bu anlamda tedirgin olmasın. Bu varyantla ilgili şu anki bilgiler, bulaştırıcılığı daha fazla olduğu ama etkisinin, ön bilgilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşımızın tedbirlere devam etmesini istiyoruz" şeklinde konuşmuştu.

DW/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkiz kardeşi hayatını kâbusa çevirdi! "Kendi kimliğimle dolaşamaz oldum"İkiz kardeşi hayatını kâbusa çevirdi! "Kendi kimliğimle dolaşamaz oldum"
PARTNER Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek
Fenomenlere reklam vermek istediler! Hayatlarının şokunu yaşadılarFenomenlere reklam vermek istediler! Hayatlarının şokunu yaşadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Merkez Bankasından dövize 4. müdahale!

Merkez Bankasından dövize 4. müdahale!

Bill Gates'ten çarpıcı açıklama! "2 veya 3 yıl içinde..."

Bill Gates'ten çarpıcı açıklama! "2 veya 3 yıl içinde..."

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Boris Johnson duyurdu! Omicron'dan ilk ölüm

Boris Johnson duyurdu! Omicron'dan ilk ölüm

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Acı haberi canlı yayında aldı

Acı haberi canlı yayında aldı

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.