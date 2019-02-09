İzmir: Tarımın Kalbi Bu Fuarda Atıyor

Türkiye’nin en büyük tarım ve hayvancılık fuarı İzmir’de devam ediyor. Yaklaşık 70 ülkeden 2 bin 500 firmanın katıldığı fuarda, yeni tarım ve hayvancılık teknolojileri görücüye çıktı. 10 Şubat’a kadar devam edecek olan fuarı ziyaret edenlerin sayısının 350 bini bulması bekleniyor.

Çiftçiler, tarımda verimi artıran ve maliyeti düşüren yeni ürünleri görmek için Türkiye’nin dört bir yanından İzmir’e geldi. Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Kavaklı köyünde hububat yetiştiren Hidayet Taylan, VOA Türkçe’ye sadece fuar için İzmir’e geldiğini söyledi: “Bu fuarı çok methettiler. Biz de görmek istedik. Fuar çok hoşuma gitti. Üretimi artıracak ufak traktör, pulluk gibi şeyler almayı düşünüyorum”.

Yeni teknolojiler görücüye çıktı

Fuara birçok ülke de bakan ya da bakanlık temsilcisi düzeyinde katılıyor. Fuar kapsamında düzenlenen Tarım Zirvesi’nde yedi ülkenin bakanları sektörün sorunlarını, çözüm yollarını ve geleceğini masaya yatırdı. Teknolojik çiftlikler, sürdürülebilir tarım, insansız hava araçlarının tarımda kullanımı gibi başlıklarla çeşitli seminerler düzenlendi. Traktör lansmanları, tarım makinaları inovasyon sunumları, süt hayvancılığı eğitimi, koyun, keçi ve boğa ırk tanıtımları yapıldı.