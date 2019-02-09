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İzmir: Tarımın Kalbi Bu Fuarda Atıyor

09.02.2019 02:56 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük tarım ve hayvancılık fuarı İzmir’de devam ediyor. Yaklaşık 70 ülkeden 2 bin 500 firmanın katıldığı fuarda, yeni tarım ve hayvancılık teknolojileri görücüye çıktı. 10 Şubat’a kadar devam edecek olan fuarı ziyaret edenlerin sayısının 350 bini bulması bekleniyor

İzmir: Tarımın Kalbi Bu Fuarda Atıyor

Türkiye’nin en büyük tarım ve hayvancılık fuarı İzmir’de devam ediyor. Yaklaşık 70 ülkeden 2 bin 500 firmanın katıldığı fuarda, yeni tarım ve hayvancılık teknolojileri görücüye çıktı. 10 Şubat’a kadar devam edecek olan fuarı ziyaret edenlerin sayısının 350 bini bulması bekleniyor.

Çiftçiler, tarımda verimi artıran ve maliyeti düşüren yeni ürünleri görmek için Türkiye’nin dört bir yanından İzmir’e geldi. Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Kavaklı köyünde hububat yetiştiren Hidayet Taylan, VOA Türkçe’ye sadece fuar için İzmir’e geldiğini söyledi: “Bu fuarı çok methettiler. Biz de görmek istedik. Fuar çok hoşuma gitti. Üretimi artıracak ufak traktör, pulluk gibi şeyler almayı düşünüyorum”.

Yeni teknolojiler görücüye çıktı

Fuara birçok ülke de bakan ya da bakanlık temsilcisi düzeyinde katılıyor. Fuar kapsamında düzenlenen Tarım Zirvesi’nde yedi ülkenin bakanları sektörün sorunlarını, çözüm yollarını ve geleceğini masaya yatırdı. Teknolojik çiftlikler, sürdürülebilir tarım, insansız hava araçlarının tarımda kullanımı gibi başlıklarla çeşitli seminerler düzenlendi. Traktör lansmanları, tarım makinaları inovasyon sunumları, süt hayvancılığı eğitimi, koyun, keçi ve boğa ırk tanıtımları yapıldı.

​“Ağır abiler” yarıştı

Fuara ilgiyi artırmak için “koyun keçi güzellik yarışması”, “yoğurt yeme yarışması”, “genç çiftçiler yarışıyor bilgi yarışması” ve “ağır abiler yarışıyor boğa yarışması” gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Kemal Gümüşel, VOA Türkçe’ye “ağır abileri” görmek için fuara geldiğini söyledi: “Daha yeni geldim ve gelir gelmez de bu boğayı görmeye koştum. Televizyonda haberlerde izlemiştim. Merak ettiğim için görmek istedim. Bu boğa etlik bir boğa, aynı zamanda döl almak için de iyi bir boğa”.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların maliyet artışından yakındığı bir dönemde düzenlenen fuarda en fazla ilgiyi de doğal olarak maliyet düşürücü teknolojiler gördü. Fuara katılan firmalardan birinin tanıtım görevlisi olan Yusuf Görgülü, özellikle işçilik maliyetini düşürmesi beklenen tam otomatik fide dikim makinasına büyük bir ilgi olduğunu söyledi. 14. Agroexpo Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda 600 milyon doların üstünde bir iş hacmi oluşması bekleniyor.

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