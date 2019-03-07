"Ürünün ekiminden satın alma, fiyatın düşmesini engelleyecek müdahalede bulunma, soğuk zincirde koruma, paketleme, nakliye, pazarlama gibi konulara değin üreticiye destek verecek. Tarım ve Gıda A.Ş. bir ilke imza atarak üreticiden, çiftçiden ürün alımı gerçekleştirecek, ödemelerini peşin yapacak. Ürünler, son tüketiciye ulaştıracak zincir marketlere vadeli verilecek ve ‘Yerel Ürünler Standı’nda satılacak. Şirket ihtiyaç duyulması halinde alt şirketler kuracak, ortaklıklar oluşturacak."

Zeybekci, seçilmesi halinde İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 1 Nisan'dan itibaren yeni yapılanmaya gideceklerini, "bir daire başkanlığı kurarak altında holding statüsünde Tarım ve Gıda Ürünleri AŞ şirketini" faaliyete geçireceklerini belirterek, şöyle devam etti:

Burada konuşma yapan Zeybekci, İzmir'de tarımın olmazsa olmaz olduğunu, şehirde üretilen ürünlerin en yüksek değere ulaşması, çiftçinin, üreticinin desteklenmesi hedefiyle önemli projeler hazırladıklarını kaydetti.

- "İzmir tarımın marka şehri olacak"

Şirketin, İzmir’in doğal zenginliği olan tarım, süt ve süt ürünleri, süs bitkileri gibi bütün ürünlerin uluslararası marka haline getirilmesini sağlayacağını söyleyen Zeybekci, "Her ürünün markalaşması için özel çalışma gerçekleştirilecek. Şirket ayrıca, üretimde ihtiyaç duyulan gübre, makine, teçhizat başta olmak üzere tüm malzemeleri toptan ve ucuza temin ederek üreticiye zorlanmayacağı vadelerde ödeme imkanıyla verecek. İzmir tarımın marka şehri olacak." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, balıkçılık ve tüm yan kollarda üreticinin yanında yer alacağını kaydeden Zeybekci, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin şirketinin desteği ve koordinasyonuyla İzmir gerek peyzaj gerek süs bitkileri üretiminde cazibe üssü ve ihracat merkezi haline gelecek." diye konuştu.

İzmir'e özel, benzeri olmayan Süt ve Süt Ürünleri Bölgesi oluşturulacağını, "İzmir tulumu" gibi bilinen tatlara sahip çıkılacağını ve markalaştırıp uluslararası tanıtımını gerçekleştireceklerini kaydeden Zeybekci, "Dünyanın en zengin mutfağı Ege'de. İzmir'in binlerce yıllık yemek kültürünü dünyaya tanıtma amaçlı etkinlikler düzenlenecek ve gastronominin Türkiye'deki marka yüzü İzmir olacak." ifadelerini kullandı.