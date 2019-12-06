İzmir Tiyatroya Doyacak

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen 8. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali başladı. 10 gün sürecek festivalde 25 yerli, dört yabancı yetişkin oyunu ile üç çocuk ve üç sokak oyunu sahnelenecek, yazarlık ve oyunculuk üzerine iki ayrı atölye çalışması yapılacak. “Festival şehrin her yerinde” anlayışıyla düzenlenen etkinlik, İzmir’in 12 farklı ilçesinde, 19 ayrı sahnede izlenebilecek. Rusça, Arapça, Kürtçe, Farsça ve Gürcüce oyunlar, Türkçe üst yazıyla oynanacak.

Bu yılın teması: Birlikte yapabiliriz

İzmir’de 2012 yılında başlayan Uluslararası Tiyatro Festivali'nin bu yılki teması “Birlikte Yapabiliriz” olarak belirlendi. Yerli, yabancı profesyonel ve amatör olmak üzere 150’ye yakın oyun başvurusu yapıldı. Festivalin seçkisi, Prof. Dr. Selda Kulluk Yerdelen, Zeynep Altıok, sanat eleştirmeni Yaşam Kaya, yönetmen ve eğitmen Polat İnangül ile oyuncu Tansel Öngel tarafından belirlendi.

Festivali açılışı için Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir yürüyüş düzenlendi. Ardından Kültürpark İzmir Sanat Sahnesi’nde açılış töreni yapıldı. TAKSAV başkanı Selçuk Candansayar yaptığı konuşmada, "Bizim en baştan beri temel meselemiz birlikte yürüyelim, yürürken değişelim, daha sonra yolu da değiştirelim. TAKSAV’ın tiyatroyu seçmesinin sebebi hayatı değiştirmeyi amaçlaması. Tiyatro bir tür gözden geçirme, yeni hayatı oluşturma sanatıdır. TAKSAV dünyayı değiştirmek isteyenlerin vakfı. Gelin hep birlikte yapalım bu dünyayı değiştirelim" dedi.