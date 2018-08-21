HABER

İzmir trafiğine havadan denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 11:21 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı tatilinin dokuz güne çıkmasıyla birlikte özellikle İzmir'in turistik ilçeleri tatilci akınına uğradı.

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)- KURBAN Bayramı tatilinin dokuz güne çıkmasıyla birlikte özellikle İzmir'in turistik ilçeleri tatilci akınına uğradı. Trafik sıkışıklığının yaşanmaması bayramın güvenli geçmesi için İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla harekete geçen ekipler bayram tatili boyunca hem yerden hem de havadan denetim yapacak. Aşkın, "Halkımızın rahat ve güvenli bir tatil yapması içini bizler sürekli görev başında olacağız" dedi. İzmir'in Çeşme başta olmak üzere Seferihisar, Urla, Foça, Dikili gibi turistik ilçeleri adeta tatilcilerin akınına uğradı. Tatilde trafik sıkışıklığının yaşanmaması güvenli bir bayram ve tatil yapılabilmesi için İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla, harekete geçen ekipler yerden denetimlerini artırırken havadan da helikopterle sıkışan yerleri tespit edip, müdahale etti. İzmir emniyetinin bayramdaki hava denetimlerini DHA ekibi de izledi. Adnan Menderes Havalimanı'ndan havalanan İzmir Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteriyle kentteki trafik yoğunluğu nokta nokta tespit edildi. Havadan tespitte trafiğin özellikle kurban satış yerleri, mezarlıklar, şehitlikler, alışveriş merkezleri ve ana arterlerde yoğun olduğu ve sıkıştığı görüldü. Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Aysun, sıkışıklığın çözümü için bölgelerde görevli ekipleri yönlendirdi. DENETİMLER HAKKINDA BİLGİ VERDİ Havadaki denetimin ardından açıklama yapan Arif Aysun, İzmirliler başta olmak üzere tüm tatilcilerin rahat ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için her türlü önlemi aldıklarını belirterek, "İzmir trafiğini havadan denetledik. Ekiplerimizin yeterli olup olmadıkları görmüş olduk. Nerelerde yoğunluk olduğunu daha iyi tespit ettik. Buna göre de önlemlerimizi aldık. Kent içerisinde ana arterlerde mezarlık ve kurban pazarları çevrelerinde önlemlerimizi günler öncesinden almıştık. Dış yollarımızda ise her 5 kilometrede bir ekibimiz olacak sürekli denetimde bulunacak. Özellikle kazalara neden olan yorgun sürücülere karşı uygulamalarımız olacak" dedi. Arif Aysun, Çeşme başta olmak üzere nüfusun arttığı turistik ilçelerde bisikleli polislerin de görev yapacağını belirtiken İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Halkımızın rahat ve güvenli bir tatil yapması içini bizler sürekli görev başında olacağız" diye konuştu.

PARTNERTam 40 metre boyunda! Ziyaretçiler akın ediyorTam 40 metre boyunda! Ziyaretçiler akın ediyor
Diyarbakır-Mardin karayolunda zırhlı güvenlik kuleleriDiyarbakır-Mardin karayolunda zırhlı güvenlik kuleleri
88 yaşında, 40 yıldır birlikte çalıştığı bürokratlara bayram mektubu yazıyor88 yaşında, 40 yıldır birlikte çalıştığı bürokratlara bayram mektubu yazıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

İki Rus turist otel odasını birbirine kattı

İki Rus turist otel odasını birbirine kattı

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!

İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!

'Yeter daha fazla germe ortamı'

'Yeter daha fazla germe ortamı'

ABD Büyükelçiliğine saldıranların kimlikleri belli oldu

ABD Büyükelçiliğine saldıranların kimlikleri belli oldu

Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya ortalığı karıştıracak gönderme!

Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya ortalığı karıştıracak gönderme!

Faciada hayatını kaybeden Minik Arda'ya büyük vefa! 'Yaşasaydın adını stada yazdıracaktın'

Faciada hayatını kaybeden Minik Arda'ya büyük vefa! 'Yaşasaydın adını stada yazdıracaktın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.