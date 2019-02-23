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İzmir, Türk halıcılığının merkezi olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 16:48 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, hayata geçirecekleri projeyle 20 bin kadına istihdam sağlarken İzmir’i de Türk halıcılığının merkezi haline getireceklerini söyledi.Ziyaret ettiği Kınık ve Bergama ilçelerinde yoğun ilgi ve “İzmir’in Efesi” sloganlarıyla karşılanan Nihat Zeybekci, Kınık Belediyesi, İŞKUR ve Kınık Halk Eğitim Merkezi’nin organizasyonunda hayata geçirilen halı atölyesini ziyaret etti.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, hayata geçirecekleri projeyle 20 bin kadına istihdam sağlarken İzmir’i de Türk halıcılığının merkezi haline getireceklerini söyledi.
Ziyaret ettiği Kınık ve Bergama ilçelerinde yoğun ilgi ve “İzmir’in Efesi” sloganlarıyla karşılanan Nihat Zeybekci, Kınık Belediyesi, İŞKUR ve Kınık Halk Eğitim Merkezi’nin organizasyonunda hayata geçirilen halı atölyesini ziyaret etti. El dokuma halıları inceleyen ve dokuyan kadınlardan bilgi alan Zeybekci, 1 Nisan’dan sonra İzmir’de “halı dokuma atölyeleri”ni hızlı şekilde faaliyete geçeceklerini söyledi.
Türk halılarının dünyada rağbet gördüğünü, fakat halıların daha ucuz maliyet gözetilerek Afganistan, Pakistan, Çin gibi ülkelerde üretilmeye başlandığını vurgulayan Zeybekci, bu değeri Türkiye’ye getirmek ve kadınlara istihdam alanı açmak hedefiyle proje hazırladıklarını aktararak şunları söyledi:
“Türk halılarının hayat bulduğu yer İzmir olacak. Halı atölyelerimizi kuracağız, elektrik, doğalgaz gibi masrafları ile sigorta, stopaj gibi giderleri ilgili bakanlıklarla iş birliği yaparak karşılayacağız. Halı dokutanlar, üretim ipini, modelini atölyelerimizdeki kadınlarımıza teslim edecek ilmek başına ücretini ödeyip dokutacak. 3-5 yıl içerisinde İzmir, Türk halıcılığının merkezi haline gelecek. Bu projemizle 20 bin kadınımıza istihdam oluşturacağız, aile bütçelerine katkı sağlatacağız.”

Bergama’ya serbest bölge
Erkekler için de yeni sanayi bölgeleri, yatırım alanları oluşturup yatırımcıyı çekerek iş sahaları açacaklarını bildiren Zeybekci, “Evet bu belediyenin görevi. Şehirde yatırımcının ihtiyaç duyduğu bölgeleri, yatırım alanlarını planlamak, imar planlarına işlemek, altyapısını oluşturarak yatırımcıya cazip hale getirmek belediyelerin görevi” dedi.
İzmir’deki 4 gençten birinin işsiz olduğuna dikkati çeken Zeybekci, bunu da kent enstitülerinde iş garantili eğitimler verip gençleri sektörlerin istediği nitelikteki hale getirerek çözeceklerini anlattı. Bergama’nın da en büyük sorununun işsizlik olduğunu ifade eden Zeybekci, 20 bin çalışanla 4.5 milyar dolar ciro, 2.2 milyar dolar ihracat yapan Ege Serbest Bölgesi’ni örnek göstererek, Bergama yakınlarında da olmak üzere yeni serbest bölge alanları oluşturacaklarını bildirerek, “Bu bölgede kurulacak serbest bölge, Bergama’yı bambaşka hale getirecek. Buna yönelik bir süredir çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

"Markalar oluşturacağız"
Bergama’da bir zamanlar dünyanın en güzel pamuğunun yetiştirildiğini aktaran Zeybekci, ayrıca hayvancılık ve süt ürünlerinin de bölgenin önemli gelir kaynağı olduğunu ifade etti. Bergama tulum peynirinin meşhur olduğunu söyleyen Zeybekci, “Belediye bünyesinde kuracağımız şirketle üreticimize önemli destekler sağlayacağız. Ürünlerinin pazarlanmasını, marka halini almasını sağlayacağız. Et, süt, hayvancılık ürünleri, yoğurdumuz, peynirimiz, sütümüz dünyanın bildiği markalar olacak. Ürünlerin zebil olmasına müsaade etmeyeceğiz. Bir iki kooperatifle değil İzmir’in tamamındaki üreticiyi kapsayacak çalışmalar yapacağız” dedi.
İzmirli’nin 31 Mart’ta hizmet belediyeciliğini tercih ederek yaşam kalitesi sorununu aşacağını aktaran Zeybekci, “Bu seçimlerden kardeşliğimiz galip çıkacak. Bizim aramıza fitne tohumlarını ekmeye çalışanlara buradan ders vereceğiz. Ecdadımız diyor ki; yukarıda gök kubbe çökmedikçe altta yağız yer yarılmadıkça senin tören, yani devletin bozulmayacak. Siz tarafsınız, ilçenizin, şehrin tarafındasınız. Bu nedenle oyunuzu kendinize, çocuğunuza, geleceğinize, ilçemize, İzmir’imize, birlik beraberliğimize verin” ifadelerini kullandı.
Zeybekci her iki ilçede muhtarlar, STK temsilcileri, partililer ve vatandaşlarla toplantı yaptı, esnafı ziyaret etti.
Zeybekci Bergama Bisiklet Grubu üyesinin ilçeye bisiklet yolu talep etmesine olumlu yanıt verdi. Zeybekci’ye, AK Parti İzmir eski Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bergama Başkan Adayı Hakan Koştu, AK Parti ve MHP İlçe Başkanları da eşlik etti.

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