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  4. İzmir uçağına bineceklerdi! 2 İranlı'nın mide filmi şaşkına çevirdi

İzmir uçağına bineceklerdi! 2 İranlı'nın mide filmi şaşkına çevirdi

16.03.2021 10:43 | Son Güncelleme:
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İzmir uçağına bineceklerdi! 2 İranlı'nın mide filmi şaşkına çevirdi

Van'da havalimanına giden 2 İranlı'nın mide filminde 103 adet kapsül halinde 920 gram metanfetamin maddesi olduğu saptandı. İzmir'e gitmek isterken yakalanan kişiler tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan risk analizi çalışmaları neticesinde İran uyruklu A.D. ve S.A. isimli şahıslardan şüphelenildiği belirtildi.

KAPSÜL HALİNDE YABANCI CİSİMLER SAPTANDI

Açıklamada, “Şahısların Van-İzmir uçağına binişleri engellenmiş, alınan karara istinaden yapılan iç beden muayenesinde şahısların midelerinde kapsül halinde yabancı cisimler olduğu görülmüş. Yapılan iç beden muayenelerinden sonra taburcu edilmişler ve şahıslarda A.D.’den 52 adet kapsül halinde 460 gram, S.A.’dan ise 51 adet kapsül halinde 460 gram olmak üzere toplamda 103 adet kapsül halinde 920 gram metanfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan A.D. ve S.A. isimli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmışlardır” denildi.

İHA

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Van İran

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