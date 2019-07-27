İzmir Uluslararası Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Ödül töreninde konuşan festival organizatörü Anadolu Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Sarıkaya, "İlklerin şehri dediğimiz İzmir'deyiz. Biz de sinema camiası olarak bir ilki yapıyoruz. Tamamen halkın oyları ile en iyilerin seçildiği bir film festivali yapıyoruz. Birçok kentte film festivalleri yapılıyor, biz İzmir olarak bir fark koyalım dedik. Gişe filmlerinin yarıştığı bir festival yaptık. Geçen yıl 21 günde 103 ülkeden 1 milyon 512 bin oy geldi. Bu sene ise 110 ülkeden 4 milyon 25 bin civarında oy kullanıldı" dedi.

İzmir'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Film Festivali'nin Kültürpark'ta yapılan ödül gecesi, kırmızı halı ile başladı. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği tören için alana kırmızı halıdan geçerek gelenler arasında oyuncular Meral Çetinkaya, Süleyman Turan, Ayşenil Şamlıoğlu, Ayça Bingöl, Cem Uçan, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Dilek Takımcı, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter de yer aldı.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Film Festivali'nin ödül gecesi Kültürpark'ta yapıldı. 110 ülkeden 4 milyon 25 bin kişinin vizyon fimlerini oyladığı festival kapsamında, 'En İyi Film' ödülünü 'Müslüm' filmi aldı.

'Yaşam Boyu Onur Ödülü' alan ünlü oyuncu Meral Çetinkaya da "Çok teşekkür ediyorum. İzmir'in böyle bir festivali olması aydınlık İzmir için gerekliydi" dedi. Ödülü, çalıştığı bütün emekçiler ve izleyiciler adına aldığını söyledi.

Süleyman Turan'ın 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldüğü gecede En İyi Film ödülünü Müslüm filmi, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Zerrin Tekindor, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Cem Uçan, En İyi Yönetmen ödülünü ise Müslüm filminin yönetmenleri Ketche( Hakan Kırvavaç) ve Can Ulkay aldı. En çok ödül alan filmler ise 8 dalda ödül alan Müslüm filmi ile 4 dalda ödül alan Deliler: Fatih'in Fermanı oldu.

ÖDÜL ALANLAR

Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü Meral Çetinkaya ve Süleyman Turan,

Filme Değer Katan Usta Ödülü'nü Ayşenil Şamlıoğlu,

En İyi Belgesel Ödülü'nü Yaylacı belgeseli ile Fatih Ertekin,

Yabancı Dilde En İyi Belgesel Ödülü'nü Blue Butterfly belgeseli ile Okan Erünsal,

En İyi Kısa Film Ödülü'nü İki Elin Arasında filmi ile Osman Yazıcı,

En İyi Yabancı Kısa Film Ödülü'nü Skin filmi ile Guy Nattiv,